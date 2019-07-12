ЗВЕЗДЫ

«Не боюсь экспериментировать»: Бузова нарастила светлые волосы

Ведущая «Дома-2» постепенно возвращается к блонду.

«Не боюсь экспериментировать»: Бузова нарастила светлые волосы
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова захотела сменить имидж. После развода с Дмитрием Тарасовым певица перекрасилась в жгучую брюнетку. Но, видимо, в ближайшем будущем ведущая «Дома-2» может вернуться образу блондинки. Звезда не изменила имидж кардинально. Она оставила темные корни, но нарастила светлые волосы до поясницы.

«Настроение меняться. Немного поработали с цветом и длиной. Ох, что-то на светленькое потянуло, блондинка сегодня во мне ликует. А вообще я люблю меняться и не боюсь экспериментировать. Девиз — одна жизнь», — написала Ольга Бузова в Instagram.

Многие подписчики не оценили смену образа. Фанаты привыкли видеть Бузову брюнеткой. Несмотря на хвалебные комментарии, негативных оказалось больше.

«Брюнеткой намного ярче внешность была, глазки выделялись. С этим цветом какая-то безликая что ли», «С тёмными больше нравилась. Выглядела стильно и элегантно. А так обычная», «Как-то дешево смотрится эти нарощенные волосы еще и такая длина», «Когда брюнеточкой была вообще огонь», — написали в комментариях.

Ольга Бузова осветлила концы ещё перед поездкой во Францию. Также, как и многие звезды, певица участвует в съемках легендарной передачи «Форт Боярд». Ведущая «Дома-2» столкнулась с большинством своих страхов и получила травму, но в итоге смелость звезды оценил даже Сергей Шнуров.

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«Не боюсь экспериментировать»: Бузова нарастила светлые волосы
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