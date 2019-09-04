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«Такой колхоз»: Бородина раскритиковала девушек, которые наращивают волосы

Пользователи соцсети сразу вспомнили, что совсем недавно подобную процедуру сделала Ольга Бузова.

«Такой колхоз»: Бородина раскритиковала девушек, которые наращивают волосы
Ксения Бородина. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина за годы работы ведущей «Дома-2» не раз меняла имидж и смогла феноменально похудеть. Для каждого появления в эфире девушка сама подбирает себе наряды. Она даже в отпуске предпочитает выглядеть элегантно и женственно. Многие даже считают телеведущую иконой стиля. Она с удовольствием дает советы и рассказывает о том, что, по ее мнению, выглядит красиво и модно, а что она бы ни за что не надела.

Во время очередного общения с поклонниками Ксения призналась, что только на днях подстригла волосы. Она уже продолжительное время носит удлиненное каре. «Как я могла раньше наращивать волосы?! Такой колхоз, если честно!», — отметила телеведущая. Поклонники сразу вспомнили, что коллега девушки Ольга Бузова совсем недавно нарастила волосы. Они решили, что этот камень именно в е огород. Ранее Бородина также признавалась, что никогда не наденет заколку, украшенную жемчугом. Подобные украшения, не раз этим летом можно было заметить в волосах Бузовой.

Предвкушая вопросы касательно своего высказывания, Ксения решила пояснить свои точку зрения.

«Свои волосы — это никогда не колхоз. Какие бы они ни были: кудрявые, длинные, короткие… Даже путь они будут тонкие, но если они свои и ухоженные, то это прям вот люкс. А эти длинные, наращенные волосы, которые девушки постоянно теребят, выглядят так неестественно. Более того, мужчины не любят наращенные волосы», — заявила она. Девушка уверена, что мужчины испытывают неприятные ощущения, когда рукой нащупывают капсулы или летны. Она назвала наращивание «моветон» и подчеркнула, что «натуральность — наше все».

Отметим, что не так давно также нарастила волосы Алена Водонаева. Бывшая участница телестройки делает это далеко не в первый раз. А вот Виктория Боня проходила с длинными локонами только несколько недель. в конце лета она заявила, что ей очень неудобно ходить с такими волосами и подстриглась, выбрав прическу, практически как у Бородиной.

А вы когда-нибудь наращивали волосы?

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Ксения БородинаМодные трендынаращивание волосОльга Бузоваприческа звезды

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«Такой колхоз»: Бородина раскритиковала девушек, которые наращивают волосы
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