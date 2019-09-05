Не только урожай: Ксения Алферова показала, как делает зарядку на даче

Как и многие россияне, актриса и ее дочь любят проводить время на свежем воздухе.

Ксения Алферова показала в своем Instagram, что творится за забором ее загородного дома. Усадьбу актриса использует очень функционально. А точнее – многофункционально.

Во-первых, звезда, как и многие наши соотечественники, высаживает огород. В этом году ей стала помогать 12-летняя дочь Евдокия, которая неожиданно увлеклась садоводством и сама, к примеру, вырастила грунтовые помидоры.

«Я к этому отношения не имею, я лишь наблюдала и выслушивала восторги по поводу того, как все растет и развивается!» — подчеркнула любимица публики.

Во-вторых, усадьба для Алферовой – это еще и спортивная площадка. Каждое утро, несмотря ни на что, она делает на лужайке зарядку. И именно это, по ее словам, позволяет выглядеть в 45 лет на 25. Она несильно истязает себя нагрузками, ограничиваясь упражнениями на пресс, ягодицы и бицепсы, но делает это ежедневно.

Ну и, в-третьих, сад – отличное место, где можно спокойно принять солнечные или воздушные ванны. Ведь делу – время, а потехе – час.