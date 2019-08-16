Итальянское чудо: Ксения Алферова запечатлела огромные сицилийские огурцы

45-летняя Ксения Алферова, отдыхая на побережье Сицилии, не устает удивлять своих подписчиков интригующими постами в Instagram. Не успели поклонники актрисы восхититься ее стильным фото топлес на фоне моря, как Ксения поспешила удивить общественность снимком в компании с гигантских размеров овощем. «Догадайтесь, что у меня в руках», — обратилась к подписчикам Ксения.

На следующем фото дочь известной актрисы Ирины Алферовой появилась вместе с колоритным итальянским фермером. Вместе с мужчиной Ксения продемонстрировала уже два огурца невообразимых размеров.

Алферова представила спутника как Лелио. «Основная профессия у Лелио — работа в администрации района города Кальтанисетта. Следит за фермерскими хозяйствами, чтобы химию не употребляли», — пояснила актриса. По ее словам, настоящая страсть итальянца — его собственная ферма. У Лелио есть сад со всевозможными фруктами и овощами, Лелио работает на своей ферме вместе с женой. Урожай душевный итальянец раздает друзьям, в том числе сваренные женой джемы и, конечно, вино.

Подписчики Ксении, среди которых оказалось немало дачников, восхитились урожаем. А одна из поклонниц родом с Кубани заверила, что у них в черноземной полосе огурцы вырастают не меньших размеров.