ЗВЕЗДЫ

Ксения Алферова рассказала про жизнь, которая трещит по швам

Актриса уверена, что нужно найти в себе силы, чтобы преодолеть состояние вечного недовольства судьбой.

Ксения Алферова рассказала про жизнь, которая трещит по швам
Ксения Алферова/instagram.com/ksenialferova/

Ксения Алферова поделилась интересными мыслями о странной закономерности, когда привычная жизнь трещит по швам. И человек начинает понимать, что далеко не все в его силах контролировать и исправить. Тогда, как считает актриса, он отдается на волю Господа.

А после посещает удивительное ощущение, что ты вновь делаешь попытку оседлать судьбу. Ведь, если все хорошо, то можно радостно плыть по течению жизни, но хочется еще чего-то большего, чего никак не удается достичь, и возникает ощущение, что именно этого как раз и не хватает для полного счастья.

В этот момент так и хочется топнуть ножкой, появляются внутренние претензии к создателю, раздражение.

Хочется здесь и сейчас, и только то, что хочется. Вот такое привычное для людей состояние вечного недовольства судьбой.

По словам 45-летней актрисы, именно в этот момент важно найти в себе силы и мудрость, чтобы выдохнуть и искренно сказать: «Пусть все будет не как я хочу, но как ты, Господи, считаешь правильным и нужным!» — написала Ксения в Instagram.

Она считает, что Бог действительно знает, куда он нас ведет, а нам нужно уметь доверять и идти следом.

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АктрисаЗвездные детиИрина АлфероваКсения Алферова

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Ксения Алферова рассказала про жизнь, которая трещит по швам
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