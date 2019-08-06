Ксения Алферова исполнила зажигательный танец на пляже

Дочь актрисы Ирины Алферовой обожает путешествия. Ее страничка в сети Instagram пестрит снимками с отдыха. Ранее Ксения отвезла свою 98-летнюю бабушку на отдых в Сочи, а теперь выкладывает фото из отпуска в горной Калабрии в Италии. В этот благословенный край актриса приезжала и в прошлом году. В своем аккаунте Ксения разместила видео: актриса танцует в бикини на пляже под зажигательные ритмы на фоне моря и гор.

«Пошла во все тяжкие! По мороженому! Хотя с утра можно!» — задорно подписала кадр Ксения в Instagram.

Подписчики отметили идеальную фигуру актрисы, которая, наверняка, знает рецепт вечной молодости. «Танец супер! И фигурка класс!», «Ксения, вы чудо!», «Ксюша — вы наш позитивчик!» — похвалили звезду поклонники.

В путешествие по Италии Ксения взяла с собой любимую собаку Марусю породы бигль. Но пока неизвестно, отдыхают ли с ней муж, актер Егор Бероев, и 12-летняя дочь Евдокия. Последние в Instagram Ксении пока не появлялись.