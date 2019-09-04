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О наболевшем: Наргиз вновь изобразила «телочку в туфлях»

Свои извинения в адрес жены Пригожина певица уже перевела в разряд шутки.

О наболевшем: Наргиз вновь изобразила «телочку в туфлях»
Наргиз/instagram.com/nargizzakirova_official/

Наргиз продолжает муссировать тему с «телочками в туфлях». На сей раз певица изобразила перед камерой фирменную походку гламурных девиц и выложила видео в историю своего Instagram.

Напомним, певица дала интервью ирине Шихман в программе «А поговорить?», где некорректно отозвалась о Валерии. У зрителей создалось ощущение, что она сравнила ее с «телочкой в туфлях».

Эпатажная артистка признала полностью свою вину, сказав, что ей «очень стыдно», и она не хотела обидеть коллегу. Валерия приняла извинения Наргиз, однако та почему-то на этом не успокоилась и сперва выложила в свой блог фото, изображая из себя «телочку в туфлях», а теперь вот и видео.

В кадре певица в довольно экстравагантном образе идет по улице, но при этом картинно виляет бедрами.

«Я сегодня типа телочка в туфлях. Видите?», — говорит она.

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Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинНаргизНаргиз Закирова

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О наболевшем: Наргиз вновь изобразила «телочку в туфлях»
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