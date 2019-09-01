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«Мне очень стыдно»: Наргиз публично извинилась перед Валерией

Певица некрасиво высказалась о своей коллеге в программе «А поговорить?»

«Мне очень стыдно»: Наргиз публично извинилась перед Валерией
Наргиз/globallookpress.com

Наргиз попросила прощения у Валерии в своем блоге Instagram. Эпатажная артистка призналась, что была слишком эмоциональна на интервью у Ирины Шихман.

YouTube-проект «А поговорить?» с участием Наргиз вышел в свет 29 августа. Свои извинения певица принесла спустя два дня.

По словам Закировой, она допустила «совершенно бестактную оговорку». Речь шла о нестандартном внешнем виде Наргиз, на который «можно навесить» какие угодно грехи. «Я же не телочка в туфлях», — сказала звезда. В этот момент она вспомнила о Валерии, поэтому зрители пришли к выводу, что она и есть та самая телочка.

«Валерия, я бы хотела извиниться перед вами. Интервью для меня было очень эмоциональным, поэтому я просто глупо оговорилась. Я к вам очень хорошо отношусь. Извините, это было просто оговоркой, мне очень стыдно», — сказала она.

Напомним, в 2018 году выходил совместный музыкальный проект Наргиз и Валерии «Нелюбовь». В ролике певицы подняли проблему домашнего насилия. Клип был основан на реальных событиях из жизни Валерии в период ее брака с Шульгиным.

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Александр ШульгинВалерияНаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

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«Мне очень стыдно»: Наргиз публично извинилась перед Валерией
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