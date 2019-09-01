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Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Супруги признались, что не обиделись на бестактные слова экс-подопечной Фадеева.

Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Иосиф Пригожин с супругой Валерией. Фото: globallookpress.com

Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.

Валерия в блоге коллеги в Instagram отметила, что не обижается на нее и прекрасно понимает, что «промахи» случаются у всех. Оговорку же Наргиз про «телочку» она на свой счет не приняла.

«Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать», – пожелала Валерия экс-подопечной Максима Фадеева.

Пригожин, в свою очередь, назвал извинения Наргиз мужественным поступком. Как отметил продюсер, он признателен певице за то, что она не постеснялась признать свою ошибку, хотя могла и не заострять внимания на этой оговорке.

«Тут, мне кажется, неосторожность была какая-то. Поэтому вопрос «телочки» это точно не про Валерию», – цитирует Пригожина «360».

Напомним, рассуждая в интервью с Ириной Шихман о своей нестандартной внешности, Наргиз отметила, что не похожа на «телочек в туфлях», и упомянула в качестве примера Валерию. Впоследствии исполнительница заявила, что ей стыдно за случившееся, а коллегу по сцене она безмерно уважает, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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ВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф ПригожинНаргиз Закирова

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Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
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