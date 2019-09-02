После извинений перед Валерией Наргиз показала, как выглядят «телочки»

Наргиз попыталась еще раз загладить свою вину перед Валерией, выложив в своем Instagram ироничный пост. В нем певица попыталась сопоставить себя со злополучными «телочками на каблуках», по которым она ранее неловко прошлась в программе «А поговорить?».

Певица разместила в блоге гламурное фото в компании красавиц-подруг: артистки лейбла MALFA Евгении Майер и художницы-керамистки по имени Regina Joy.

Наргиз постаралась максимально приблизиться к стилю истинных «телочек»: сделала для селфи загадочный взгляд и накрасила губы яркой помадой.

«А вот и мы! Телочки на каблуках! К счастью, я такая же, как они», — написала по-английски Наргиз Захарова.

Напомним, ранее Teleprogramma.pro писала о публичных извинениях певицы, которые она принесла Валерии. По ее словам, в интервью с Ириной Шихман она случайно сопоставила ее с телочками. Артистка назвала свои слова «совершенно бестактными». Сказала, что искренне сожалеет об этом.

Валерия и Иосиф Пригожин вошли в ее положение и приняли извинения эпатажной звезды.