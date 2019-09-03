Савельева вслед за Ходченковой не побоялась показать, как выглядит без грима

Александра Савельева в этом году покинула группу «Фабрика». Она решила сосредоточиться на своей семье, так как стала мамой. Своему супругу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Поклонники были поражены тому, что после беременности певица пришла в форму буквально за несколько недель. А недавно она занялась сольной карьерой и стала принимать участие в модных фотосессиях. Девушка постепенно возвращается к привычному ритму жизни.

С имиджем Савельева практически не экспериментирует. Она уже давно носит медовые локоны, которые изредка завивает в кудри. Обычно певица посещает салон красоты Влада Лисовца, где ей обновляют цвет и делают уход за волосами. Кожа девушки тоже находится в идеальном состоянии. На днях Саша поделилась «честным» селфи, на котором предстала без грима и без укладки. Даже фильтры она использовать не стала, продемонстрировав природную красоту.

«Меня тут недавно попросили для проб обычное фото… и я поняла, что все есть — фешн, крутые луки, интересные интерпретации… а простого портфолио нет. Мне кажется, пора „вернуться к истокам“», — написала артистка.

Поклонники в очередной раз поразились тому, как выглядит 35-летняя звезда. Они даже считают, что Савельева похорошела. «Вы красавица, материнство вам на пользу! Естественная красота, она такая», «Взгляд будоражит», «Ой, какая славная девчонка! Вы шикарная!», «Саш, без этой захламляющей челки — прям красота!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Светлана Ходченкова тоже предстала в естественном образе. Как оказалось, у актрисы от природы вьются волосы, а для выходов в свет она часто их выпрямляет.

А вам нравится, как выглядит певица без макияжа?