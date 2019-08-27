Платье поверх пижамы: Савельева спасалась от холода на фотосессии

Александра Савельева долго мечтала подарить ребенка своему возлюбленному Кириллу Сафонову. По этой причине она на протяжении девяти месяцев скрывала свое интересное положение, когда забеременела. 27 марта певица родила сына Леона. Теперь каждую свободную минуту девушка посвящает своему наследнику. Однако иногда она перекладывает обязанности на мужа, чтобы немного развеяться.

В последнее время Саша перебирала архивные фото и видео. Она также задумалась над возвращением на сцену, приступив к записи новой песни. Похоже, что скоро артистка выйдет из декретного отпуска. На днях она приняла участие в фотосессии. В соцсети певица поделилась бекстейджем со съемки. На кадрах Савельева запечатлена в темной пижаме. Ассистентка решает надеть поверх этого наряда белое платье с многослойной юбкой. Однако она не может решить, как лучше его надеть: через ноги или голову.

«Когда съемка в холодное рассветное утро, в ход пойдет любое „утепление“. И даже под этим очаровательным платьем, которое в итоге будет смотреться как ну о-о-очень объемная юбка, может абсолютно неожиданно найтись пижама. А все почему? Вы знаете ответ: главное не застудить грудь», — пояснила звезда.

Некоторым поклонникам понравилась находчивость артистки. «Отличный backstage получился! Живой такой. И платье-юбка супер!», «Саша, ты волшебно выглядишь», «Красивая такая Александра. Милая», — прокомментировали пост подписчики. Многие вспомнили, что несколько недель назад Саша тоже легко оделась, когда пошла на концерт Дженнифер Лопес. Она не знала, что выступление американской звезды будет проходить на открытом стадионе. В итоге мужу пришлось везти ей теплые вещи.