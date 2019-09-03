ЗВЕЗДЫ

Без укладки и грима: Ходченкова продемонстрировала естественный образ

И столкнулась с восторженными комментариями в Instagram.

Без укладки и грима: Ходченкова продемонстрировала естественный образ
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com/

Светлана Ходченкова умело играет в кино романтических особ и роковых красоток. В обычной жизни актриса предпочитает выглядеть естественно. В свои 36 лет она обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни одной морщинки. Ко всему прочему, многим женщинам нравится ее чувство стиля. Не только на красной дорожке, но и в повседневной жизни она выглядит максимально женственно. В гардеробе звезды есть не только платья, но и джинсы, рубашки, майки и юбки-миди.

В последнее время Светлана много работает. Она то участвует в фотосессиях, то посещает кинофестивали. Но на очередном фото актриса предстала в естественном образе. Она позировала перед камерой в черной майке и без грима. Даже волосы девушка не стала выпрямлять, высушив их естественным образом. Оказалось, что локоны у нее вьются. По словам Ходченковой, если не укладывать волосы, то они выглядят так, как на снимке.

Поклонники пришли в восторг от ее прически. Многие стали требовать, чтобы она так ходила всегда. «Неотразимая», «Красавица вы! Всегда любуюсь…», «Самая нежная и красивая актриса!», «Блин, какая разница какие, прямые или нет, она прекрасна даже без волос», «Богиня», «Вы пример женственности и стиля», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Ходченкова редко экспериментирует с имиджем. Она обладает длинными шелковистыми волосами, за которыми трепетно ухаживает. Для съемок фильма «Викинги» актриса носила темный парик. Из-за работы ее волосы подвергаются частой укладке, что им вредит, но девушке удается сохранять их жизненную силу качественным уходом.

А вам какая прическа Светланы нравится больше всего?

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Без укладки и грима: Ходченкова продемонстрировала естественный образ
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