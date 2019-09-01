Звездный стиль

В спортивном стиле: Савельева в мини-шортах отправилась на велопрогулку

Экс-солистка группы «Фабрика» отдает предпочтение активному отдыху.

В спортивном стиле: Савельева в мини-шортах отправилась на велопрогулку
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева отдает предпочтение активному отдыху. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Фабрика» опубликовала свежее фото, оправившись на велопрогулку. Супруга Кирилла Сафонова выбрала спортивный стиль: примерив тканевые мини-шорты, практичные кроссовки на шнуровке, свитер небесно-голубого оттенка. Кроме того, девушка не забыла о митенках и солнезащитных очках.

«А как вы встречаете осень?!» — обратилась к подписчикам певица.

Саша Савельева на велопрогулку (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Еще в марте супруга Кирилла Сафонова впервые стала мамой. Новорожденного малыша пара назвала Леоном. По словам Саши, она отказалась от искусственного прикорма, отдав предпочтение грудному вскармливанию. Благодаря диете кормящей мамы, экс-солистки группы «Фабрика» удалось избавиться от набранных за время беременности килограммов. Поддерживать фигуру в тонусе новоиспеченной мамочке удается с помощью активного образа жизни — велопрогулок, плавания.

«Киборг красоты», — прокомментировала свежее фото Савельевой певица Ирина Тонева.

Девушки вместе выступали в девичьем коллективе до того, как Саша объявила о своем уходе из группы «Фабрика». При этом певица поддерживает теплые дружеские отношения с вокалистками.

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Звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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В спортивном стиле: Савельева в мини-шортах отправилась на велопрогулку
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