Принц Гарри переживал за «честь» королевы на свадьбе родственника

Принц Гарри последние месяцы совмещает королевские обязанности и заботы о ребенке. В мае его супруга Меган Маркл родила первенца — сына Арчи. Теперь он старается по возможности больше времени проводить с семьей. Вместе с избранницей и наследником не так давно внук Елизаветы II побывал на Ибице, а теперь готовится к поездке с малышом в Африку.

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Рыжеволосый принц всегда переживал за своих близких. О дворцовых интригах и слухах время от времени становится известно журналистам. Так недавно бывший королевский эксперт Дункан Ларкомб раскрыл много интересных моментов из жизни королевской семьи в своей книге. Он вспомнил один случай, когда принц Гарри помог своей бабушке избежать конфуза. В книге приведен его диалог с герцогом Сассекским, который произошел после свадьбы двоюродного брата Гарри Питера Филлипса.

«У кого-то возникла блестящая идея сделать зеркальный танцпол на вечеринке, вы представляете, какое это сумасшествие?» — возмутился тогда принц. Дункан предположил, что он переживает, что гости праздника смогут заглянуть под платье его бывшей девушке Челси Дэви. «Забудьте о Челси, я волнуюсь за свою бабушку», — ответил тогда герцог Сассекский.

Похоже, что именно он отговорил своего брата сделать зеркальный пол в зале, где прошло торжество. Тем самым он помог королеве избежать конфуза, да и другим гостям на свадьбе. Напомним, что старший сын принцессы Анны женился на канадке Отем Келли в мае 2008 года. Роскошная церемония бракосочетания прошла в Виндзоре. На ней присутствовало около 400 человек, об этом пишет издание The Sun.