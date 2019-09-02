Принц Гарри раскрыл детали поездки в Африку с сыном Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями весной. 6 мая на свет появился их сын Арчи. С тех пор они учились совмещать королевские обязанности с новым статусом. Герцогиня Сассекская несколько раз нанимала няню, но найти хорошего специалиста оказалось сложно. Однако перед поездкой на Ибицу ей удалось найти устраивающую ее помощницу, которую Меган уже называет «посланницей Бога».

Вскоре супруги вновь отправятся в большое путешествие. На этот раз они с официальным визитом посетят Южную Африку. Малыш Арчи впервые побывает там, где его родители провели в свое время медовый месяц. Подробностями предстоящей поездки принц Гарри поделился в соцсети.

«Всего через несколько недель наша семья отправится в свой первый официальный тур в Африку — регион, который за последние два года стал для меня вторым домом. Наша команда составила программу, которой мы рады будем поделиться с вами!», — написал он.

Пока же муж Меган начал отсчет до начала поездки, которая намечена на 23 сентября. Супруги вместе с малышом посетят Южную Африку, а вот потом принц Гарри отлучится, чтобы нанести официальные визиты в еще три страны: Малави, Анголу и Ботсвану. Герцог Сассекский отметил, что в регионе, куда они поедут, очень красиво, а также, что местные организации работают над улучшением окружающей среды.

Принц не скрывает, что ему не терпится представить супругу с сыном в стране, которая стала ему так близка. Практически каждый год он ездит в Африку. Рыжеволосый принц не раз участвовал в благотворительных проектах, которые были направлены на помощь жителям одной из беднейших стран мира.

А ваш ребенок в каком возрасте впервые совершил поездку за границу?