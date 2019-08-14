Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайком отдохнули на Ибице

Меган Маркл и принц Гарри решили отдохнуть от трудов праведных и отправились на Ибицу. Сообщать об этом на весь свет они, следуя своей политике о невмешательстве в частную жизнь, они не стали. Впрочем, отказываться от частного джета — тоже.

С собой они взяли и малыша Арчи, для которого это путешествие стало первым. Чета улетела в пятидневный отпуск сразу же после дня рождения герцогини Сассекской, который они отпраздновали в тихом семейном кругу в виндзорском Фрогморе.

Согласно сообщениям местных СМИ, королевские особы в качестве места остановки для отдыха выбрали Балеарские острова.

Испанская пресса утверждает, что Меган, Гарри и Арчи прибыли на частном лайнере в сопровождении своей команды телохранителей. Кроме этого, он наняли еще пять местных эскортов службы охраны, которые знают территорию.

О том, где именно провели время супруги, дотошным репортерам узнать не удалось, однако зная страсть четы к приватности, можно предположить, что они сняли частную виллу в тихом местечке, пишет Mirror.