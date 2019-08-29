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Принц Гарри и Меган Маркл тайно сходили с Арчи в паб

Лишь один посетитель узнал королевскую пару, решившую пообедать в бюджетном заведении.

Принц Гарри и Меган Маркл тайно сходили с Арчи в паб
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно появились в небольшом пабе в графстве Беркшир. Супруги пришли пообедать в бюджетном заведении The Rose&Crown в городке Уинкфилд, взяв с собой трехмесячного сына Арчи.

Почти никто не заметил внука Елизаветы II и его жену, устроившихся в темном уголке помещения. Лишь один из посетителей паба рассказал журналистам, что Меган и Гарри много болтали и смеялись, а малыш, которого мама большую часть времени держала на руках, вел себя абсолютно спокойно.

«Ни один из клиентов не узнал их. Персонал, конечно, был осведомлен, кто они такие, но обслуживал их как простых посетителей», – рассказал мужчина.

Ланч обошелся паре в 15 фунтов стерлингов, при этом Гарри за едой успел выпить две кружки пива. Как отмечает The Sun, принц и его избранница не в первый раз обедают именно в этом пабе.

Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские съездили в отпуск. Супруги побывали на Ибице, в Ницце, а компанию им составила новая няня Арчи Харрисона. По слухам, Маркл оказалась крайне требовательной к персоналу королевской семьи, поэтому найти для нее помощницу оказалось непросто, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Принц Гарри и Меган Маркл тайно сходили с Арчи в паб
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