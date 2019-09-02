ЗВЕЗДЫ

Бородина продемонстрировала на линейке у дочери стильный образ

Поклонники отметили, что телеведущая не прогадала с выбором одежды.

Бородина продемонстрировала на линейке у дочери стильный образ
Ксения Бородина с дочкой Мару. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина уже четыре года счастлива в браке с Курбаном Омаровым. Они вместе воспитывают дочку телеведущей от прошлых отношений — 10-летнюю Марусю — и еще одну дочку Теону, которой три года. Свою старшую наследнику ведущая телестройки заранее подготовила к школе. Она купила для нее стильную форму и рюкзак. 2 сентября малышка отправилась в четвертый класс. На линейке она, как и полагается, появилась с цветами и в сопровождении родителей.

Стоит отметить, что наследница Бородиной учится в гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе Московской области. За обучение семья девочки платит 700 тысяч рублей в год. Ксения для линейки облачилась в белую блузку с принтом и кожаную юбку длиной ниже колен. Клетчатый жакет она несла в руках, так как в столице выдалась хорошая погода. А Курбан предпочел надеть серые брюки, синее поло и кожаную куртку. Маруся, несмотря на то, что еще не учится в школе, была одета, как типичная ученица: мама подобрала  ей юбку, рубашку и джемпер.

«Первый раз в Детский сад на полный День и первый раз в четвёртый класс. Со школой мы смирились, а вот к саду мама совсем не готова. Привыкла, что все утро мы вместе, гуляем, завтракаем вместе, Теюха нас будит по утрам, а теперь у неё подъем в 7 утра. Ладно, буду забирать пораньше. Мару в школе до 16.00, потом ещё дополнительные занятия, гимнастика, уроки и так ребёнка почти не видишь», — рассказала Бородина. Она призналась, что не отпускала бы детей от себя, будь это возможно.

Поклонники поздравили наследниц телеведущей и отметили, что она сама прекрасно выглядит. «Ксюша, вы так подобающе одеты! А то некоторые „модные“ звездные мамы с голыми животами на линейку умудрились пойти», «Решайтесь ещё на малышей ! Таких хороших детей должно быть много!», «Вы самая лучшая мамочка, для своих самых красивых девочек!», «Ксения, ты такая красивая в этой одежде. Первый раз тебя такую вижу», — прокомментировали пост подписчики.

А ваши дети учатся в школе или еще ходят в детский сад?

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Тэги:

дочь Марусядочь ТеонаЗвездные детиКсения Бородина

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Бородина продемонстрировала на линейке у дочери стильный образ
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