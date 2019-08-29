Бородина рассказала, на каких мультфильмах воспитывает дочерей

Ведущая популярной телестройки проводит с дочерьми все свободное время. Ксения часто говорит, что все «вечеринки в прошлом», а самое большое счастье веселиться с Марусей, Теоной и любимым мужем на кухне.

Однако детей Ксения не балует. У каждой из девочек уже сейчас есть обязанности по дому. На днях же Бородина в очередной раз порадовала поклонников мудростью.

Звезда рассказала, что включает девчонкам преимущественно советские мультики.

«А вы смотрите старые добрые мультики? Мы их очень любим», — подписала Ксюша снимок.

Напомним, ранее теледива говорила, что делает все возможное для разностороннего развития Маруси и Теоны, чтобы в будущем они смогли не быть «просто домохозяйками».

«Я для них выбрала одну из лучших школ Москвы и детский сад, потом у меня мечта, что Маруся поступит в МГИМО. Меня так же воспитывали мои родители, что их задача дать мне должное образование», — поделилась Бородина.

Напомним, старшую дочь, 10-летнюю Марусю, ведущая «Дома-2» родила от брака с бизнесменом Юрием Будаговым, а вот младшая, Теона, появилась уже в отношениях с нынешним супругом Курбаном Омаровым.