Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь

Ксения Бородина поддержала супруга Даши Пынзарь. На личной страничке в Instagram знаменитость ответила на критику хейтеров. Напомним, что муж бывшей участницы «Дома-2» живет на две страны. Семья Сергея переехала в Турцию, при этом в России мужчина ведет собственный бизнес. На вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова возлюбленный Дарьи появился в одиночестве.
По словам Ксении, она увидела в комментариях под праздничным видео негативные отклики и решила расставить все точки над «i». Бородина подметила, что среди пользователей Сети нашлись те, кто заподозрил мужа Дарьи в неверности. Домыслы об измене появились из-за кадров, сделанных на вечеринке Курбана.
Сергей был запечатлен с незнакомыми широкой публике девушками. Возлюбленная Омарова поспешила оправдать возлюбленного Пынзарь, заявив, что Сергей позировал с друзьями Курбана и разумеется среди приглашенных были женщины.
«У Курбана была друзья с женами и девушками. Если Сережа оказался на одном видео с какой-то девушкой, это что-то значит?!» — обратилась к хейтерам Ксения, с иронией отреагировав на реакцию подписчиков.