Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь

Ксения Бородина поддержала супруга Даши Пынзарь. На личной страничке в Instagram знаменитость ответила на критику хейтеров. Напомним, что муж бывшей участницы «Дома-2» живет на две страны. Семья Сергея переехала в Турцию, при этом в России мужчина ведет собственный бизнес. На вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова возлюбленный Дарьи появился в одиночестве.

больше по теме Бородина высказалась на тему собственной личной жизни Ведущая «Дома-2» не намерена делиться с хейтерами в Instagram деталями отношений с Омаровым.

По словам Ксении, она увидела в комментариях под праздничным видео негативные отклики и решила расставить все точки над «i». Бородина подметила, что среди пользователей Сети нашлись те, кто заподозрил мужа Дарьи в неверности. Домыслы об измене появились из-за кадров, сделанных на вечеринке Курбана.

Сергей был запечатлен с незнакомыми широкой публике девушками. Возлюбленная Омарова поспешила оправдать возлюбленного Пынзарь, заявив, что Сергей позировал с друзьями Курбана и разумеется среди приглашенных были женщины.