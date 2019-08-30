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Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь

Супруг бывший участницы «Дома-2» побывал на вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова.

Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь
Ксения Бородина (Фото: Globallookpress.com)

Ксения Бородина поддержала супруга Даши Пынзарь. На личной страничке в Instagram знаменитость ответила на критику хейтеров. Напомним, что муж бывшей участницы «Дома-2» живет на две страны. Семья Сергея переехала в Турцию, при этом в России мужчина ведет собственный бизнес. На вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова возлюбленный Дарьи появился в одиночестве.

По словам Ксении, она увидела в комментариях под праздничным видео негативные отклики и решила расставить все точки над «i». Бородина подметила, что среди пользователей Сети нашлись те, кто заподозрил мужа Дарьи в неверности. Домыслы об измене появились из-за кадров, сделанных на вечеринке Курбана.

Сергей был запечатлен с незнакомыми широкой публике девушками. Возлюбленная Омарова поспешила оправдать возлюбленного Пынзарь, заявив, что Сергей позировал с друзьями Курбана и разумеется среди приглашенных были женщины.

«У Курбана была друзья с женами и девушками. Если Сережа оказался на одном видео с какой-то девушкой, это что-то значит?!» — обратилась к хейтерам Ксения, с иронией отреагировав на реакцию подписчиков.

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Дарья ПынзарьЗвездные детиКсения Бородина

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Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь
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