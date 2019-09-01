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Молодая Пугачева и юная Орбакайте: в Сети появилось архивное видео

Знаменитая мама спела с дочерью песню «А знаешь, все еще будет».

Молодая Пугачева и юная Орбакайте: в Сети появилось архивное видео
Алла Пугачева /globallookpress.com

В Сети появилось архивное видео 37-летней давности. На нем 11-летняя Кристина Орбакайте вместе 33-летней Аллой Пугачевой поют песню «А знаешь, все еще будет».

В это время и Пугачева, и Кристина были на взлете своей популярности. Алла уже прославилась такими хитами, как «Держи меня, соломинка», «Жди и помни меня», «Старинные часы», «Маэстро», «Как тревожен этот путь». А Кристина снялась в фильме «Чучело». Впрочем, они были правы. Все остальное у них было только впереди – непрекращающаяся слава, множество мужей и детей.

Напомним, 70-летняя Пугачева в настоящее время состоит уже в пятом официальном браке с комиком Максимом Галкиным. У нее трое детей и трое внуков. Орбакайте дважды была в гражданском браке и только один раз в официальном – с бизнесменом Михаилом Земцовым (по настоящий момент). У певицы трое детей: два сына и одна дочь.

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Молодая Пугачева и юная Орбакайте: в Сети появилось архивное видео
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