«Пойдем – гульнем»: Галкин и Пугачева отправились на романтическое свидание

Максим Галкин регулярно публикует в соцсети кадры семейной жизни с Аллой Пугачевой. Каждая такая публикация юмориста вызывает интерес у многих поклонников Примадонны, ведь в ее блоге фотографии появляются совсем не так часто.

Накануне юморист показал снимки с романтического свидания в Латвии, которое он решил устроить супруге. На фото Алла Борисовна позирует, облаченная в черное вечернее платье, полупрозрачный подол которого открывает ее заметно постройневшие ноги. Образ звезда решила дополнить балетками серебристого цвета.

«Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем», – написал Максим.

Многим поклонникам пары хорошо известно, что Пугачева отпраздновала 70-летие в апреле, а Галкин родился в июне. Но внимание подписчики блога обратили только на цветущий внешний вид певицы, которая в этот день выглядела просто потрясающе.

«Красивая, молодая», «Шикарная», «Просто красотка!», «Алла, с такой роскошной внешностью срочно в модели и на подиум, супер!», «Алла Борисовна просто богиня, повезло Максу», «Очень стильная Алла!», – восхитились некоторые фанаты.