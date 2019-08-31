Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга

Пока в Сочи проходил конкурс «Новая волна», где собрались «сливки» отечественного шоу-бизнеса, в Юрмале наслаждалась последними летними днями Алла Пугачева. Вместе с супругом Максимом Галкиным она изредка выходила в свет, предпочитая играть с детьми, любоваться красочными закатами и общаться с давними друзьями за чашкой кофе. В этом году Примадонна посетила фестиваль «Рандеву», который организовывает Лайма Вайкуле, а также продолжила снимать с подругой забавные видеоролики.

больше по теме Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны Видео со словами Примадонны 36-летняя певица выложила на своей странице в Instagram.

30 августа Галкин сообщил, что они с супругой собрались на вечеринку в честь дня рождения друга. Для появления на публике Алла Борисовна принарядилась. Она выбрала необычное черное мини-платье с прозрачной юбкой в маленький черный горошек. От каблуков певица отказалась в пользу серебристых босоножек. А Максим предпочел облачиться во все белое. Они пришли в ресторан, где собралось много гостей, включая и Лайму.

Примадонна решила спеть для именинника и его друзей. Она вместе с подругой исполнила трек «Звездное лето», чтобы проводить последние летние дни. В свое эффектном наряде Пугачева ходила между столиков вместе с Вайкуле, а гости снимали их на свои смартфоны. Подпевал им и Игорь Николаев, который тоже провел выходные в Юрмале.

«Было, как всегда, душевно и весело! Люблю своих друзей! Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня — Питер! (Ужас! Перепутал слова в песне! Почему „с совой“? Откуда взялась сова?)», — поделился впечатлениями Николаев.

Поклонники пришли в восторг от выступления Аллы Борисовны. Они отметили, что артистка всегда создает душевную атмосферу, где бы ни появилась. «Счастливые, красивые и сияющие!», «Голос Аллы завораживает!», «Там, где Алла, там вечный праздник!», «Как это прекрасно», — прокомментировали ролик подписчики.

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