«Красотка»: Пугачева восхитилась стильным образом Орбакайте для фотосессии

Кристина Орбакайте этим летом много путешествовала. Август она предпочла провести с семьей в Юрмале. Там певица играла в гольф и каталась на лодке с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Конечно, артистка виделась со своей мамой Аллой Пугачевой. Их дети провели время на природе, устроив пикник. Однако недавно Орбакайте вернулась к работе. Она побывала в Москве, а затем отправилась в путешествие.

больше по теме Семейный кадр: Орбакайте прокатилась на лодке с мужем и подросшей дочкой Певице удалось провести весь выходной с близкими.

В соцсети Кристина делится небольшими фотоотчетами о поездках. Также она показала фото с очередной модной фотосессии. В кадре певица позирует в нежно-розовом костюме, состоящем из пиджака, брюк и кроп-топа с высоким воротником. Волосы артистки были распущены и слегка завиты в локоны. В руках она держала лак для волос.

«Когда все цвета совпадают», — отметила Орбакайте.

Одной из первых на снимок отреагировала Алла Пугачева. Она восхитились монохромным образом дочки. «Красотка», — написала Примадонна. Также понравился наряд певице Аните Цой и Марине Юдашкиной. Поклонники в свою очередь одарили артистку комплиментами. «Как на мамулю похожа, чудо просто», «Оставайтесь всегда такой милой!», «Эффектная молодая женщина, всегда нравится она мне», «Стильная и стройна», — отозвались подписчики.

Добавим, что монохром находится н пике популярности в этом сезоне. Недавно певица Алсу надела шорты и рубашку голубого цвета на отдыхе, а Екатерина Климова на съемках нового фильма примерила шляпку с вуалью и бархатное платье алого цвета.

А вам понравился образ Орбакайте?