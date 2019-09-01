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Солнечный сын Бледанс пойдет в 1 класс

Перед началом занятий Эвелина решила побаловать Семена отдыхом в спа-отеле.

Солнечный сын Бледанс пойдет в 1 класс
Эвелина Бледанс/globallookpress.com

Первый день занятий в этом году начнется для всех школьников 2 сентября. Первый раз в первый класс отправится и солнечный сын Эвелины Бледанс Семен. Об этом она сообщила в своем блоге.

Чтобы мальчик набрался сил и здоровья, популярная актриса позволила себе отдых в подмосковном 4-звездочном спа-отеле. Бледанс хотелось, чтобы ее ребенок повысил иммунитет в бассейне с морской водой и подышал чистым лесным воздухом.

«В понедельник Семен станет первоклассником, а пока понежится с мамочкой. Погулять, подышать, покататься на велике, поиграть с ребятами в детском клубе, поесть сладостей, сходить на мини-диско и самое любимое – бассейн», — написала она.

Эвелина не стала делиться с фолловерами, в какой именно школе будет учиться ее особенный сын.

Напомним, что совсем недавно Бледанс отдыхала с Семеном в Турции. Здесь он впервые прокатился с водной горки. А еще тайком от мамы наелся в ресторане шоколадных конфет. Лояльная родительница не стала отчитывать сына за провинность.

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Сын Эвелины БледансШколаЭвелина Блёданс

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Солнечный сын Бледанс пойдет в 1 класс
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