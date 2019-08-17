Для малыша это победа: солнечный сын Бледанс прокатился с водной горки

Эвелина Бледанс в настоящее время отдыхает с младшим сыном Семой в Анталии, выбрав пятизвездочный отель люкс-уровня. Здесь солнечный ребенок порадовал свою маму новой победой – он впервые прокатился с водной горки.

На видео, которое разместила Эвелина в Instagram, видно, что Сема катается вполне самостоятельно. Обычное для каждого ребенка дело, актриса воспринимает, как серьезный поступок.

«Семик может загадывать желание – он впервые прокатился. И мама лет двадцать не каталась… Не фанат я этого… Боюсь очень! Ведь на похожем аттракционе в «Больших гонках» и пострадала моя спина. Вот море – это моя любовь! Мы по два часа в воде сидели, не вылезая», — написала она в блоге.

Напомним, старшему сыну Бледанс Николаю уже 25 лет, он живет в Израиле вместе со своим папой Дмитрием. Это второй муж актрисы. Семена Эвелина родила в браке с режиссером и продюсером Александром Семиным, с которым рассталась в 2017 году. Звезда пыталась родить еще одного ребенка – девочку с помощью ЭКО, но год назад потеряла ее. Актриса призналась, что не смогла ее выносить из-за возраста.