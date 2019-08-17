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«Как цыпленок»: Эвелина Бледанс показала умилительное видео с сыном

Актриса отдыхает с семилетним Семой в отеле на Анталийском побережье.

«Как цыпленок»: Эвелина Бледанс показала умилительное видео с сыном
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

Семилетний сын Эвелины Бледанс Семен становится настоящей звездой Сети. И это неудивительно, особенный ребенок умиляет своей непосредственностью. Впрочем, как и реакция мамы на его поступки, причем не всегда примерные. Вот и на этот раз Сема тайком налопался конфет, а знаменитую мать это ничуть не расстроило.

В настоящее время Бледанс отдыхает с сыном в отеле вип-уровня на Средиземном море в Турции. Видео, которым она поделилась с подписчиками в Instagram, снято именно там.

В кадре телезвезда спрашивает у Семы, какой он. Мальчик отвечает: «Я желтый». «А желтым кто бывает?» — продолжила мать. «Маленький цыпленок», — ответил ей ребенок. Естественно, родительница расцвела от такого ответа и стала целовать сына, приговаривая, что такие щеки бывают только у цыплят.

Потом Бледанс показала, как Сема тайком от нее наворачивает сладкое, выставленное в ресторане отеля. Вначале малыш попытался скрыться с «места преступления», но потом остановился и испачканной в шоколаде рукой показал, сколько он успел съесть конфет. Их оказалось пять!

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«Как цыпленок»: Эвелина Бледанс показала умилительное видео с сыном
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