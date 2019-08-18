С манго-языками и при шляпах: Садальский показал комическое фото с Бледанс

Стас Садальский разместил в своем Instagram забавное фото с Эвелиной Бледанс. Надев на головы забавные шляпы, артисты засунули в рот цукаты в виде язычков, создав этакий клоунский образ.

Впрочем, посмешить народ – вряд ли было целью Садальского. Как всегда, его пост был философским, ведь фото он сопроводил стихотворением Александры Юшко «Запомни».

«Запомни раз и навсегда,

Что жизнь одна,

Она твоя.

Не надо слушать никого,

Они не знают ничего.

Твоих эмоций и страданий,

Твоих обид, любви, прощаний…», — написано у него в блоге.

Послание на тему, что нужно слушать только свое сердце и не обращать внимание на мнение окружающих не все подписчики восприняли с энтузиазмом. Некоторые сочли такую позицию эгоистичной.

Кстати, в комментариях отметилась и сама Эвелина Бледанс, которая, как оказалось, подарила ту самую шляпу, что надета на Садальском. Их обычно привозят в качестве сувенира из Таиланда, как и засушенные манго, которые актеры использовали в качестве языков.