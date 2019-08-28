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«Это чудное время»: Мария Миронова перестала скрывать вторую беременность

На новых фото 46-летняя актриса продемонстрировала округлившийся живот.

«Это чудное время»: Мария Миронова перестала скрывать вторую беременность
Мария Миронова. фото: globallookpress.com

Мария Миронова предпочитает не говорить о личной жизни. За ее плечами три неудачных брака. С последним мужем Алексеем Макаровым, сыном Любови Полищик, она рассталась в 2012 году. С тех пор о своих романах актриса предпочитала умалчивать. По этой причине поклонники удивились, когда во время поездки в Грецию она продемонстрировала округлившийся живот.

28 августа в соцсети Мария поделилась кадрами, где она гуляет по древнему городу Микены. Актриса была облачена в длинную белую юбку и футболку в тон, которая подчеркнула изменения в ее фигуре. Судя по округлившемуся животу, срок беременности уже не маленький. Вскоре Миронова посвятила пост новой жизни, которая зарождается внутри ее тела.

беременная Мария Миронова. фото
фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься , переживаешь, хочешь поторопить, живёшь в будущем. А потом в какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас , она есть, бьётся, хотя еще не родилась. И этот момент „здесь и сейчас“ самый прекрасный и единственно настоящий», — написала она.

Поклонники принялись поздравлять артистку со скорым пополнением в семьей. «Мои поздравления! На такой шаг мало кто решается, это очень серьёзное решение, надеюсь, всё пройдёт замечательно!», «Мария, ну покажите уже супруга раз все рассказываете», «Мария, увидела в сториз, что вы в ожидании чуда! Так порадовалась за вас, от души!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что этот ребенок станет вторым для 46-летней Марии. У нее уже есть взрослый сын Андрей от бизнесмена и президента телекомпании World Fashion Channel International Игоря Удалова. Сейчас молодому человеку уже 27 лет. Он пошел по стопам матери и стал актером. Кто является отцом будущего ребенка Мироновой пока остается тайной.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет Марию Миронову с радостным событием!

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беременность и родыМария МироноваМария Миронова фото

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«Это чудное время»: Мария Миронова перестала скрывать вторую беременность
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