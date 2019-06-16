Мария Миронова считает сон своей слабостью

Актриса не скрывает, что она спит по 7-8 часов в сутки.

46-летняя Мария Миронова на личной страничке в Instagram опубликовала свежий пост, порассуждав о важности полноценного ночного отдыха. Актриса подметила, что из-за множества неотложных дел и других важных причин люди забывают о пользе сна, в котором нуждается каждый человек.

Сама Мария не скрывает, что считает сон своей слабостью. В сутки она должна спать не меньше 7-8 часов. Иначе, в первую очередь начинает снижаться ее дееспособность. Поэтому Миронова старается ежедневно обеспечивать себе полноценный отдых.

«Хороший сон очень важен, все мы об это знаем, но часто считаем, что кроме сна у нас очень много других более важных дел. Я вообще очень зависимый человек от количества часов сна. Это слабость, но должна спать минимум 7-8 часов, а иначе становлюсь недееспособной», — добавила Мария.

Напомним, что у актрисы есть 26-летний сын Андрей Миронов-Удалов. Юноша вместе с возлюбленным Екатерины Климовой — Гелы Месхи снялся в военной драме «Спасти Ленинград».