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«Мой любимый мальчик»: Мария Миронова трогательно поздравила сына с днем рождения

Андрею Миронову-младшему исполнилось 27 лет.

«Мой любимый мальчик»: Мария Миронова трогательно поздравила сына с днем рождения
Мария Миронова/globallookpress.com

Актриса Мария Миронова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего сына Андрея Миронова-младшего. Ему 4 июня исполнилось 27 лет. При этом актриса опубликовал снимок сына, на котором ему не больше пяти лет. На фотографии он как две капли воды похож на своего знаменитого деда, который сыграл в нескольких десятках известных картин.

«Дети имеют тысячи даров и одно свойство — вырастать. Мой любимый мальчик, с твоим двадцать седьмым Днем рождения!» — заявила Мария Миронова.

Отметим, что Андрей Миронов-младший также пошел по стопам родственников и стал актёром. Сейчас он играет в театре имени Вахтангова.

Мария Миронова родила сына в 1992 году от телевизионного бизнесмена Игоря Удалова. Звезда не смогла построить долгий и счастливый союз с мужчиной. Кстати, больше детей у Марии Миронов нет. Она еще дважды выходила замуж. Актриса жила с советником президента РАН на общественных началах Дмитрием Клоковым, а потом с известным актером Алексеем Макаровым. Любопытно, что сама Мария Миронова отрицает, что была замужем за сыном актрисы Любови Полищук.

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«Мой любимый мальчик»: Мария Миронова трогательно поздравила сына с днем рождения
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