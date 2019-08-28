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Ольга Бузова порассуждала о верности на Бали

Для певицы, от которой ушел муж-футболист, это, очевидно, больной вопрос.

Ольга Бузова порассуждала о верности на Бали
Ольга Бузова высказалась о верности. Фото: globallookpress.com

Снимающаяся для телепроекта на Бали Ольга Бузова неожиданно задумалась о верности. Скандальная певица выложила в Instagram фотографию, как она в одиночестве сидит на берегу и смотрит на закат, а под ней написала длинный пост о важном чувстве между влюбленными.

«Верность — она в голове. Она не подвластна ни обстоятельствам, ни алкоголю. Верность – это состояние отвращения к чужим прикосновениям и поцелуям. Верность – это состояние отторжения и отчуждения от шумных компаний и разных дел», — пишет телеведущая.

В конце она отметила, что верными могут быть только счастливые люди.

Интересно, о ком думала в этот момент эпатажная звезда. Из множества кавалеров, с кем ей сейчас приписывают романы, можно выделить только комика Тимура Батрутдинова. В компании с ним Ольга всегда весела и открыта к объятиям. К тому же, он сейчас находится вместе с ней на Бали.

Кстати, «сердечко» в комментариях под этим постом оставил блогер Давид Манукян (он же певец Dava), который снялся в роли кавалера певицы в ее новом клипе «Лайкер».

А что для вас верность партнера?

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Баливерностьзвездные мыслимужская верностьОльга Бузова

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Ольга Бузова порассуждала о верности на Бали
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