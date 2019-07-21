Бузова и Батрутдинов не скрывали чувств на презентации шоу «План Б»

В Санкт-Петербурге проходит уже традиционный фестиваль VK Fest, который объединил исполнителей, актеров, блогеров и других знаменитостей. На одной из площадок работали представители канала ТНТ. Они презентовали гостям несколько новых проектов, один из них – шоу с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова «План Б».

Для этого телеведущая и комик специально приехали в Северную столицу. Во время презентации Ольга и Тимур не скрывали нежных чувств друг к другу. Они постоянно обнимались и улыбались.

В рамках шоу Бузова и Батрутдинов должны помочь найти друг другу вторую половинку. Оба находятся в приятном ожидании от будущего проекта.

Во время презентации Ольга назвала условие, при котором мужчина сможет завоевать ее сердце, — ему необходимо знать все композиции Бузовой. Тимур тут же начал петь один из хитов Ольги. После Батрутдинов обратился к Бузовой и назвал уже свое условие.

«А чтобы завоевать мое сердце, ты должна знать все мои миниатюры и скетчи в «ХБ», — высказался комик.

Напомним, что для шоу отберут 16 участников – 8 девушек и 8 парней. Одна из главных «фишек» нового проекта – если Бузова и Батрутдинов так и не найдут себе пару, им придется пожениться.

Отметим, слухи о романтических отношениях между певицей и комиком ходят давно. Однако и Ольга, и Тимур это отрицают, говоря, что их связывает лишь многолетняя дружба.