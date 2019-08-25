Батрутдинов и Кравец поддержали Бузову танцем под песню «Лайкер»

Певица объявила конкурс на самое лучшее видео под ее новый хит.

Скандальная певица Ольга Бузова призвала всю страну танцевать под ее новую песню «Лайкер».

«Записывайте пародии, челленджи, танцуйте, пойте, делайте что хотите. С победителем устрою личную встречу в Москве, а самые необычные попадут в мой «Инстаграм», — написала звезда в социальной сети.

Для затравки она выложила видео, на котором танцует под хит с артистами Comedy Club Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец (все вместе они сейчас снимаются в шоу на Бали).

В комментариях под роликов блогер Dava (Давид Манукян), снимавшийся в паре с Бузовой в клипе «Лайкер», иронично написал, что его никому не заменить. Однако, Батрутдинов на видео очень даже точно повторяет движения за Ольгой. По всей видимости, он посмотрел клип не один раз. В Сети уже давно ходят слухи, что комик и есть новый молодой человек певицы. Во всяком случае, в компании Тимура Бузовой всегда весело и легко.

А вы будете записывать видео с танцем под «Лайкера»?