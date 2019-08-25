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Батрутдинов и Кравец поддержали Бузову танцем под песню «Лайкер»

Певица объявила конкурс на самое лучшее видео под ее новый хит.

Батрутдинов и Кравец поддержали Бузову танцем под песню «Лайкер»
Ольга Бузова запустила новый конкурс в соцсетиях. Фото: globallookpress.com

Скандальная певица Ольга Бузова призвала всю страну танцевать под ее новую песню «Лайкер».

«Записывайте пародии, челленджи, танцуйте, пойте, делайте что хотите. С победителем устрою личную встречу в Москве, а самые необычные попадут в мой «Инстаграм», — написала звезда в социальной сети.

Для затравки она выложила видео, на котором танцует под хит с артистами Comedy Club Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец (все вместе они сейчас снимаются в шоу на Бали).

В комментариях под роликов блогер Dava (Давид Манукян), снимавшийся в паре с Бузовой в клипе «Лайкер», иронично написал, что его никому не заменить. Однако, Батрутдинов на видео очень даже точно повторяет движения за Ольгой. По всей видимости, он посмотрел клип не один раз. В Сети уже давно ходят слухи, что комик и есть новый молодой человек певицы. Во всяком случае, в компании Тимура Бузовой всегда весело и легко.

А вы будете записывать видео с танцем под «Лайкера»?

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ЛайкерМарина КравецОльга БузоватанецТимур Батрутдиновчеллендж

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Батрутдинов и Кравец поддержали Бузову танцем под песню «Лайкер»
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