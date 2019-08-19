Музыка

Бузова презентовала клип «Лайкер» с пранкером Давидом Манукяном

В кадре разыгралась нешуточная семейная драма.

Бузова презентовала клип «Лайкер» с пранкером Давидом Манукяном
Ольга Бузова /instagram.com/buzova86/?hl=ru

Ольга Бузова представила свой новый клип «Лайкер». В ролике снялся известный пранкер Давид Манукян. Ранее девушка в своем блоге выкладывала интригующие фото с ним со спины, однако подписчики достаточно быстро определили, что это именно он.

В кадре разыгрывается сложнейшая семейная драма в духе современности. Муж тайком лайкает фотографии девушек в соцсетях. Недовольная жена набрасывается на него и начинается драка. В итоге побеждает Бузова – поверженный супруг удаляет аккаунт.

По странному стечению обстоятельств, музыкальный клип очень напоминает пародию на известный ролик американской певицы Pink на песню Try.

По поводу презентации клипа Бузова написала в своем блоге:

«Мужчины, вот теперь вы знаете, что с вами будет, если вы будете лайкать не только своих любимых».

Признавайтесь, вам стало страшно?

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Бузова презентовала клип «Лайкер» с пранкером Давидом Манукяном
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