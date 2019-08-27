ЗВЕЗДЫ

У мужа на работе: Утяшева продемонстрировала растяжку на шоу «Импровизация»

Известная спортсменка в какой-то момент даже заставила Павла Волю ревновать.

У мужа на работе: Утяшева продемонстрировала растяжку на шоу «Импровизация»
Ляйсан Утяшева. фото: globallookpress.com

Ляйсан Утяшева и Павел Воля этим летом отдохнули с семьей в Европе. Они делились красочными кадрами с побережья и старинных улиц Валенсии, наслаждаясь отпуском вместе с детьми: Робертом и Софией. Однако недавно они вернулись и с головой погрузились в работу. Как известно, уже не первый год шоумен ведет передачу «Импровизация». В новом выпуске шоу приняла участие и супруга Воли.

В соцсети Утяшева поделилась отрывками со съемок. Она была облачена в черные велосипедки и белый жакет с широким поясом. Девушка поздоровалась с актерами проекта: Антоном Шастуном, Дмитрием Позовым, Арсением Поповым. Судя по видео, на этот раз и Павлу пришлось встать со своего места и продемонстрировать свои навыки импровизации, исполнив «танец отца драконов» под музыку из сериала «Игры престолов». А когда Ляйсан приняла эффектную позу, встав на четвереньки и вытянув одну ногу в шпагате, то даже актеры в студии на какое-то время потеряли дар речи.

Когда Шастун так и не смог придумать шутку, Воля начал нервничать. Он в итоге попросил всех перейти на другой край сцены, чтобы они видели лицо его жены, а не красивые и стройные ноги. Было видно, что ведущий слегка приревновал возлюбленную.

«Просто сходила к мужу на работу», — подписала ролик Утяшева.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они в очередной раз отметили, что Павел очень любит вою супругу. «Обалденная пара! Обожаю вас вдвоем», «Сразу видно, любящий муж», «Обожаю вашу семью», «Вы такие классные! Такие позитивные!», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что новый сезон «Импровизации» стартует на канате ТНТ 27 августа в 21:00. Именно в первом выпуске главной героиней станет Ляйсан. К слову, в новом сезоне боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звездные гости.

Вы смотрите эту юмористическую передачу?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел ВоляПрограмма "Импровизация"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У мужа на работе: Утяшева продемонстрировала растяжку на шоу «Импровизация»
Интересно?
Поделись с друзьями: