У мужа на работе: Утяшева продемонстрировала растяжку на шоу «Импровизация»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля этим летом отдохнули с семьей в Европе. Они делились красочными кадрами с побережья и старинных улиц Валенсии, наслаждаясь отпуском вместе с детьми: Робертом и Софией. Однако недавно они вернулись и с головой погрузились в работу. Как известно, уже не первый год шоумен ведет передачу «Импровизация». В новом выпуске шоу приняла участие и супруга Воли.

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В соцсети Утяшева поделилась отрывками со съемок. Она была облачена в черные велосипедки и белый жакет с широким поясом. Девушка поздоровалась с актерами проекта: Антоном Шастуном, Дмитрием Позовым, Арсением Поповым. Судя по видео, на этот раз и Павлу пришлось встать со своего места и продемонстрировать свои навыки импровизации, исполнив «танец отца драконов» под музыку из сериала «Игры престолов». А когда Ляйсан приняла эффектную позу, встав на четвереньки и вытянув одну ногу в шпагате, то даже актеры в студии на какое-то время потеряли дар речи.

Когда Шастун так и не смог придумать шутку, Воля начал нервничать. Он в итоге попросил всех перейти на другой край сцены, чтобы они видели лицо его жены, а не красивые и стройные ноги. Было видно, что ведущий слегка приревновал возлюбленную.

«Просто сходила к мужу на работу», — подписала ролик Утяшева.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они в очередной раз отметили, что Павел очень любит вою супругу. «Обалденная пара! Обожаю вас вдвоем», «Сразу видно, любящий муж», «Обожаю вашу семью», «Вы такие классные! Такие позитивные!», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что новый сезон «Импровизации» стартует на канате ТНТ 27 августа в 21:00. Именно в первом выпуске главной героиней станет Ляйсан. К слову, в новом сезоне боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звездные гости.

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