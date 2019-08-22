Ляйсан Утяшева продемонстрировала длинные ноги в стильном купальнике

Ляйсан Утяшева и Павел Воля семь лет назад поженились. Теперь они воспитывают детей: шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. Этим летом они отправились в Европу, чтобы всей семьей насладиться отдыхом. Спортсменка поделилась кадрами, на которых они с супругом нежатся на солнце, играют с детьми в песке и кокетничают друг с другом.

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В отличие от многих звезд, Ляйсан редко публикует снимки, на которых позирует в купальнике. И это при том, что она обладает стройной и подтянутой фигурой. Однако телеведущая все же порадовала поклонников пляжным снимком. Она разместила фото, на котором позирует в закрытом купальнике без бретелек цвета топленого молока. Утяшева встала у большого дерева, продемонстрировав длинные и стройные ноги.

Волосы звезды были слегка влажными, а также она не обошлась без солнцезащитных очков. Девушка улыбалась и выглядела очень счастливой. Похоже, что это фото было сделано перед поездкой звездной семьи в Валенсию. Там они провели целый день, гуляя по улочкам, осматривая достопримечательности, старинные храмы и исполняя прихоти детей. Утяшева осталась в восторге от испанского города.

Напомним, что она много работает над собой, чтобы оставаться в форме. Ляйсан делает зарядку по утрам, а не так давно она показала эффективные упражнения на ягодицы и ноги. Даже на отдыхе спортсменка уделяет хотя бы несколько минут тренировкам. А несколько месяцев назад звезда сменила имидж, осветлив волосы. Она призвала и других девушек не бояться экспериментировать.

А вам нравится фигура 34-летней спортсменки?