Баста, Ягудин, Газманов и другие звезды примут участие в «Импровизации»

Уже не первый год на канале ТНТ выходит оригинальное шоу «Импровизация». Его уникальность в том, что происходящее на сцене, под прицелом камер, не прописано в сценарии. Актеры Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко покорили зрителей, свои чувством юмора, умением быстро мыслить и проходить испытания. К слову, уже 27 августа стартует новый сезон шоу, в котором примут участие новые гости.

За три года существования на проекте побывали и попробовали импровизировать вместе с профессионалами певцы и актеры, спортсмены и блогеры, экстрасенсы и дрессировщики, комики и телеведущие. Однако в этом сезоне придут новые неожиданные гости, которые еще не пытались быть смешными, и не были там, где одно лишь слово может стать источником юмора и позитива. В новых выпусках боевое крещение импровизацией пройдут Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Баста и другие звездные гости.

Не стоит думать, что главных актеров проекта ждут однообразные испытания, которые они и так уже щелкают как орешки. Им придется пробудить всю свою смекалку, чтобы избежать конфуза . Например, в уже ставшей любимой забаве «Шокеры», где актеры получают удар током за то, что произносят запрещенные ведущим буквы, — будут серьезно ужесточены правила. А это значит, что теперь эта импровизация будет еще больнее, а значит еще смешнее.

Напомним, что новые выпуски любой желающий сможет увидеть с 27 августа в 21:00, каждый вторник на канале ТНТ. А вы любите юмористические шоу?