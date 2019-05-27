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Молодой, да удалой: 17-летний сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью

Архип познакомил родителей с Машей Слугиной.

Молодой, да удалой: 17-летний сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью
Наташа Королева с сыном Архипом / Руслан Рощупкин, КП

17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко) закрутил роман с юной моделью Марией Слугиной. Поклонники семейства узнали о новой возлюбленной Архипа, обратив внимание на страницу девушки в Instagram.

На некоторых фотографиях единственный сын Королевой и Глушко нежно обнимает Марию, позируя с ней на совместных снимках. Судя по всему, в последнее время модель все чаще проводит выходные и свободное время в компании звездного семейства.

«Прекрасные выходные в замечательной компании», — подписала Слугина фотографию, на которой вместе с ней можно увидеть самого Архипа, Наташу Королеву, Тарзана и друзей семьи.

О Марии Слугиной известно немного. Судя по ее соцсети, девушка занимается модельным бизнесом. Также она — обладательница нескольких титулов в различных конкурсах красоты.

Сами Королева и Тарзан новые отношения своего 17-летнего сына пока никак не комментировали, но, судя по всему, одобряют новую пассию Архипа.

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Молодой, да удалой: 17-летний сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью
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