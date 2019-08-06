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Сын Наташи Королевой отдохнул в компании модели на черноморском побережье

Семнадцатилетний Архип Глушко встречается с 22-летней Марией Слугиной.

Сын Наташи Королевой отдохнул в компании модели на черноморском побережье
У сына Наташи Королевой роман/globallookpress.com

Сын певицы Наташи Королевой и Тарзана семнадцатилетний Архип Глушко закрутил роман с 22-летней моделью из Саратова Марией Слугиной. Пару все чаще видят вместе. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала снимок с молодым человеком, который еще, кстати, не стал совершеннолетним. На фотографии Слугина, которая на пять лет старше своего избранника, целуется с парнем.

«Отдых с любимым Архипом Глушко. На черноморском побережье. А кто это за нами подглядывает?» — спросила Мария Слугина.

Отметим, что Слугина и Архип Глушко стали встречаться несколько месяцев назад. Судя по последним снимкам, у влюбленных серьезные отношения. Не исключено, что когда сын Наташи Королевой станет совершеннолетним, то сыграет свадьбу со своей пассией.

Добавим, что Архип Глушко — единственный ребенок Наташи Королевой от брака с Тарзаном. Певица без ума от своего сына, которого сильно любит.

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Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваТарзанЧерное море

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Сын Наташи Королевой отдохнул в компании модели на черноморском побережье
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