Наташа Королева опровергла информацию, что готовится стать бабушкой

Певица уверенна, что журналистам есть, чем заняться, кроме обсуждения ее личной жизни.

Наташа Королева возмутилась в своем Instagram статьей, опубликованной в издании СтарХит. В материале сообщалось, что сын Королевой и Тарзана 17-летний Архип встречается с бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной и, якобы, намекает на то, что она беременна.

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Также приводится цитата Наташи, которая говорит, что они с мужем не против стать бабушкой и дедушкой. В каком месте оступился журналист ясно не до конца, но реакция артистки в Сети была очень бурной.

Обычно терпимая к акулам пера, певица разразилась тирадой: «Вы теперь про всех девушек моего сына будете делать «эксклюзивы»? У вас там, что, писать больше не о чем? Какие бабушка с дедушкой? Не врите читателям о том, чего нет!»

Напомним, издание возглавляет Андрей Малахов, а данная публикация вышла под рубрикой «эксклюзив». Это уже не первый скандал, связанный с порталом. Ранее Максим Галкин заявлял о том, что СМИ опубликовало ложную информацию о его строительстве особняка на Кипре.