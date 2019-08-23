ЗВЕЗДЫ

Без челки и с нюдовым макияжем: Савельева поделилась «честным» селфи

Певица отметила, что выглядит стильно и молодежно.

Без челки и с нюдовым макияжем: Савельева поделилась «честным» селфи
Саша Савельева. фото: globallookpress.com

Александра Савельева со времен участия в «Фабрике звезд» практически не экспериментировала с имиджем. Девушка от природы имеет светлые вьющиеся волосы. Она то выпрямляла локоны, то красила их в медовый оттенок. Обычно певица посещает салон красоты Влада Лисовца. Не так давно, после беременности и родов, артистка стала носить челку. Похоже, что на короткую стрижку она не готова решиться.

Теперь Саша заботится о маленьком сыне Леоне, поэтому редко публикует новые снимки. В последнее время она активно разбирает архивы и делится памятными кадрами. 23 августа певица опубликовала селфи, которое сделала в машине. Она позировала с распущенными волосами без укладки и в солнцезащитных очках. Однако даже такой аксессуар не смог скрыть, что девушка сделала нюдовый макияж. Губы Савельева подвела розовым карандашом, а также сделала брови более густыми и темными с помощью косметики.

«Стильно. Модно. Молодежно», — написала певица.

К снимку она не стала применять никаких фильтров. Поклонники пришли в восторг от того, как звезда выглядит в повседневной жизни. «Как хорошо без этой ужасной челки», «Обворожительная и неповторимая», «Эффектно», «Ну очень красивая», «Боже какие очки! Какая прелесть!», «Wow! Какая стильная и красивая девушка!» — прокомментировали пост подписчики. Так и осталось загадкой, новое это фото или старое.

Напомним, что на днях Савельева показала, как выглядела во младенчестве. Она не стала скрывать, что сравнивает детские снимки с мужем, чтобы узнать, на кого больше похож их ребенок. Однако коллега артистки Саша Попова обмолвилась, что все же сын певицы похож больше на маму. Пока звездные родители своего наследника скрывают от поклонников.

А вам нравится повседневный образ певицы?

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Звездный стильСаша СавельеваСаша Савельева фотоселфи со звездой

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Без челки и с нюдовым макияжем: Савельева поделилась «честным» селфи
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