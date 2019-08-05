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Савельева отреагировала на желание мужа выйти из декрета

Кирилл Сафонов готов вернуться к привычному съемочному графику.

Савельева отреагировала на желание мужа выйти из декрета
Кирилл Сафонов и Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

46-летний Кирилл Сафонов во всем помогает Саше Савельевой. Актер приобрел родительский опыт, когда росла его старшая дочь Анастасия. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах. Вместе с возлюбленной Кирилл воспитывает четырехмесячного сына Леона, малыш появился на свет в марте. Для экс-солистки группы «Фабрика» малыш стал первенцем.

Кирилл Сафонов на прогулке с сыном Леоном (Фото: Instagram.com/kirill_safonov)

На личной страничке в Instagram возлюбленный певицы обратился к верным почитателям с вопросом, задумавшись о выходе из декретного отпуска. За последние несколько месяцев Саша привыкла к своему новому статусу. Она прекрасно справляется с сыном и без посторонней помощи.

В недавнем интервью Кирилл подметил, что умеет менять памперсы и не раз купал сынишку в детской ванночке. Савельева полностью доверяет Леона заботам мужа, если ей нужно выехать в город. Так, Сафонов отпустил возлюбленную на концерт Дженнифер Лопес, который состоялся в Москве 4 августа. Пока супруга наслаждалась вокалом любимой исполнительницы в компании подруг, сам Кирилл нянчился с ребенком.

«Пора выходить из декрета. Что скажете?!» — отметил актер, обратившись к подписчикам.

Примечательно, что одной из первых на слова Кирилла отреагировала Савельева.

«Отличный план», — добавила возлюбленная Сафонова.

Ранее певица жаловалась на внутреннюю суету и накопившуюся усталость. Даже после рождения малыша артистка не смогла привыкнуть к монотонным и неторопливым будням.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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Савельева отреагировала на желание мужа выйти из декрета
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