«Занимаюсь спортом с 13 лет!»: Бузова похвасталась кубиками пресса

Ольга Бузова последние два года не только ведет проект «Дом-2», но и развивает карьеру певицы. Порой девушка не может найти свободную минуту, чтоб поесть или выспаться. Раньше она заявляла, что считает свою фигуру идеальной, но позже поющая телеведущая призналась, что склонна к полноте. По ее словам, если перестать контролировать питание, то она быстро поправится. Ко всему прочему, после развода с Дмитрием Тарасовым она хотела увеличить себе грудь, но передумала.

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Сейчас Бузова отдыхает на Бали. Она регулярно публикует снимки в бикини. При этом даже в отпуске девушка занимается спортом. Она делает упражнения на бедра, пресс и ноги с помощью специальной резинки. Так, очередное утро телеведущая начала с махов ногами и приседаний. Потом стала отжиматься и качать пресс. После плодотворной тренировки Ольга опубликовала фото, на котором позирует в спортивном топе и белых шортах.

Звезда похвасталась кубиками, которые проявились на мышцах пресса.

«Хочешь иметь пресс, качай его! Я занимаюсь спортом с 13 лет! Начинала с кассет с Синди Кроуфорд, потому что у родителей не было возможности оплачивать мне походы в спортзал! А я уже в 13 лет хотела иметь подтянутую фигурку. Сейчас мне 33, но регулярные тренировки, правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина. Если есть желание, вы всегда найдёте возможность сделать то, что вам хочется», — рассказала телеведущая.

Поклонники не поверили Бузовой, что у нее спрашивают паспорт в магазине. Они считают, что она преувеличила. Также несколько недель назад артистку засняли папарацци, когда она ела шаурму со своим помощником. По этой причине пользователи Сети стали сомневаться, что Ольга действительно питается исключительно правильно. А вот то, что девушка занимается спортом и работает над фигурой, по их словам, видно сразу.

А вы занимаетесь спортом?