Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»

О перезапуске популярного телешоу организаторы проекта объявили в начале июля. Съемки новых выпусков велись в течение недели и за это время свои нервы проверили многие российские звезды: Анна Седокова, Виктория Боня, Егор Дружинин, Сергей Светлаков, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и другие.

Несмотря на новые испытания, некоторые традиции остались неизменными. Например, полюбившиеся карлики-проводники Паспарту и Пасмюрай, самая сильная женщина форта Леди Бу и повар Вилли, который славится своими несъедобными деликатесами.

После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию. Он планирует попасть в Северную столицу уже 27 августа. В Санкт-Петербурге он посетит закрытый форт «Александр I», который нередко сравнивают с фортом во Франции. Бессменный проводник и символ замка также отметил, что остался очень доволен новым сезоном программы. Есть у него и свои любимцы, вернее, любимица. Из всех участников актер выделил Ольгу Бузову.

«Ольга вела себя очень профессионально во время съемок, даже когда ей было очень страшно. Оставалась сильной и смелой даже в сложные моменты. Например, когда увидела большую змею», — поделился Андре своими впечатлениями о телеведущей.

Недавно Ольга Бузова представила клип на свою новую композицию «Лайкер». Сюжет разворачивается вокруг пары, выясняющей отношение. Девушка, которую играет Ольга Бузова, узнала, что её возлюбленный, исполненный Давидом Манукяном, флиртует в соцсети с другими девушками, пишет сайт Актуальные новости.