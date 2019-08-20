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Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»

Известный французский актер Андре Буше признался, что телеведущая вела себя очень профессионально.

Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»
Легендарный Паспарту признался, что Ольга Бузова оказалась самой достойной участницей ФОТО: телеканал СТС

О перезапуске популярного телешоу организаторы проекта объявили в начале июля. Съемки новых выпусков велись в течение недели и за это время свои нервы проверили многие российские звезды: Анна Седокова, Виктория Боня, Егор Дружинин, Сергей Светлаков, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и другие.

Несмотря на новые испытания, некоторые традиции остались неизменными. Например, полюбившиеся карлики-проводники Паспарту и Пасмюрай, самая сильная женщина форта Леди Бу и повар Вилли, который славится своими несъедобными деликатесами.

Ольга Бузова покорила актера Андре Буше, легендарного Паспарту из «Форта Боярд»
Фото: пресс-служба СТС

После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию. Он планирует попасть в Северную столицу уже 27 августа. В Санкт-Петербурге он посетит закрытый форт «Александр I», который нередко сравнивают с фортом во Франции. Бессменный проводник и символ замка также отметил, что остался очень доволен новым сезоном программы. Есть у него и свои любимцы, вернее, любимица. Из всех участников актер выделил Ольгу Бузову.

«Ольга вела себя очень профессионально во время съемок, даже когда ей было очень страшно. Оставалась сильной и смелой даже в сложные моменты. Например, когда увидела большую змею», — поделился Андре своими впечатлениями о телеведущей.

Недавно Ольга Бузова представила клип на свою новую композицию «Лайкер». Сюжет разворачивается вокруг пары, выясняющей отношение. Девушка, которую играет Ольга Бузова, узнала, что её возлюбленный, исполненный Давидом Манукяном, флиртует в соцсети с другими девушками, пишет сайт Актуальные новости.

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"Форт Боярд"Анна ХилькевичВика БоняЕгор ДружининОльга БузоваПаспартуСергей Светлаков

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Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»
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