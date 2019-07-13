Бузова рассказала, как держит себя в форме

Ольга Бузова еще в прошлом году утверждала, что у нее идеальное тело. Певица заверяла, что никогда не прибегнет к пластике. Однако недавно девушка призналась, что задумывалась об увеличении груди, когда рассталась с Дмитрием Тарасовым. Лишь спустя время артистка передумала ложиться под нож хирурга. Она занялась карьерой певицы, и теперь ей едва хватает времени на сон. Более того, каждый раз телеведущая находит все новые способы проверить себя на прочность.

На днях Ольга приняла участие в проекте «Форт Боярд». Она прошла все испытания, но без травм не обошлось. Певица сильно ушибла ногу. Врачи рекомендовали ей провести три дня в покое, но от работы звезда отказываться не стала. Приняв участие в съемках «Дома-2», она отправилась давать концерт в другой город. Накануне вечером у Бузовой появилось свободное время и она решила пообщаться с поклонниками. Девушка призналась, что мечтает о семье и детях. При этом менять фамилию она больше не планирует.

Телеведущая также озвучила параметры своей фигуры: рост 178 см, вес от 58 до 62 кг, размер ноги 39. Поклонники поинтересовались, ограничивает ли себя артистка в еде, чтобы быть стройной.

«Да! Девочки мои. Много! Если я буду постоянно есть, что я хочу, я стану свинкой. Поэтому я всегда держу себя в тонусе. Конечно, позволяю себе иногда побаловаться, но быстро реагирую на изменения, и сразу беру себя в руки, если что. Вы, наверное, замечали, что я то дрыщ, то немного поправляюсь. Моя фигура — это ежедневная работа над собой», — рассказала Бузова.

Стоит отметить, что перед поездкой на съемки «Форта Боярд» телеведущая поделилась снимком, на котором позировала в домашних шортах и майке. Тогда поклонники удивились, так как заметили, что звезда поправилась. Бедра Ольги стали больше, поэтому ее фигура смотрелась более соблазнительно, чем раньше. По всей видимости, во время последних поездок она позволила себе поесть вкусной, но вредной еды, поэтому набрала несколько лишних килограммов.