Пресс на зависть: Бузова устроила танцы в мини-бикини на балконе

Ольга Бузова недавно призналась, что склонна к полноте. Она ограничивает себя в питании, чтобы оставаться стройной. По словам девушки, если этого не делать, ее формы начинают быстро увеличиваться в размерах.

Телеведущая в августе отправилась на Бали, где проходят съемки нового проекта с ее участием. Помимо съемок она успевает отдыхать: купается в бассейне, загорает и наслаждается красивыми видами.

Очередной день своего мини-отпуска Ольга провела у бассейна, а потом отправилась в свою виллу. Ранее телеведущая провела опрос о том, нужно ли ей худеть. Большинство проголосовали за то, что садиться на диету не стоит. Скорее всего, обрадовавшись такому результату, Бузова решила устроить фотосессию на балконе в купальнике.

В оранжевом мини-бикини девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. На животе звезды даже стали проступать кубики пресса. Поклонники пришли в восторг от увиденного. «Какая худенькая, красивая и очень мудрая. Настоящий пример для поколения», «Мне все нравятся!!! Я в восторге от твоих кубиков на животе», «Идеальная! Ты так усердно работаешь над собой, умничка, продолжай и не останавливайся», — прокомментировали пост подписчики.

Однако Бузову продолжают критиковать из-за ее необдуманного высказывания. Напомним, ранее 33-летняя певица поделилась роликом, где по окончании трапезы она с вылизала тарелку как «блокадница». Теперь хейтеры пытаются задеть чувства телеведущей, припоминая Ольге ее слова при любом удобном случае.

А вам нравится фигура знаменитости?