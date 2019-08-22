Словно нимфа: 50-летняя Бледанс показала фигуру в прозрачном халате

Эвелина Бледанс в молодости была участницей комик-труппы «Маски», а также играла в мюзикле «Метро». Позже она попробовала свои силы в качестве сольной певицы и телеведущей. Артистка всегда обладала женственными формами, чем привлекала к себе внимание мужчин. Сейчас знаменитости 50 лет, но она по-прежнему обладает стройной фигурой и предпочитает одеваться элегантно и порой эпатажно.

больше по теме Бледанс устроила фотосессию в трендовом платье в горох Актриса не перестает демонстрировать стильные летние образы.

Бледанс привыкла примерять разные образы для сцены. Поэтому она легко перевоплощается и для обычных фотосессий. Недавно артистка облачилась в летнее платье в горох, в котором позировала перед фотографом. Звезда выглядела очень романтично, но она все же добавила свою «перчинку» в образ. Актриса не стала надевать нижнее белье под наряд. А теперь Эвелина опубликовала кадры из еще более откровенной фотосессии.

На этот раз женщина позировала на природе в купальнике нежно-розового цвета и в прозрачном халате. Волосы актриса оставила распущенными и принимала такие позы, чтобы показать стройные и подтянутые ноги. В комментариях она решила рассказать, что посетила пробы в фильм ужасов, но его название называть не стала.

«А я ведь ненавижу ужастики!!! Но роль уж больно интересная! Перед пробами пересмотрела пару серий „Мотель Бейтс“, какая же там крутая главная героиня!!! Моя, как мне кажется, похожа на неё», — поделилась Бледанс.

Поклонники пришли в восторг от пикантных снимков. Они отметили, что не каждая женщина способна так выглядеть в столь зрелом возрасте. «На фото невероятная женщина, обалденно красивая, всегда загадочная и необычайно позитивная… Обожаю!», «Вам точно не больше 18», «Как лёгкая воздушная красивая зефирка, которую нельзя съесть», «Лесная нимфа», «Очень чисто, нежно и сказочно», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится фигура Эвелины?