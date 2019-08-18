Бледанс подняла тему одиночества красивых девушек

Эвелина Бледанс рассказала на своей странице в Instagram, что познакомилась с чудесными девчонками Инной, Юлией и Натой. Оказалось, что все они одиноки, несмотря на то, что красавицы.

Это сподвигло артистку озадачиться почти гамлетовским вопросом, почему столько много одиноких интересных женщин? Что происходит?

Звезда обратилась к 23% парней, своим подписчикам, чтобы они помогли ей разобраться в чем проблема, почему?

«Мода на разводы? Мода жить без семьи? Эгоизм? Гомосексуализм? Какие причины?», — написала знаменитость в Instagram.

Эвелина опубликовала видео, где на берегу у моря она зажигательно танцует с новыми знакомыми. По ходу съемки она успела сменить несколько купальных костюмов.

Поклонники звезды поспешили выразить восторг ее танцевальным па и грациозным движениям рук. Не осталась без внимания и точеная фигура артистки. А вот вопросы Эвелины вызвали бурную реакцию прежде всего у представительниц слабого пола, почти все из них согласились, что сейчас стало очень много одиноких красивых женщин, и это большая проблема.